1xBet explore de nouveaux horizons au prestigieux salon SiGMA Africa

Le Cap a abrité le forum SiGMA Africa du 10 au 12 mars, et la société mondiale de paris 1xBet était au centre de ce grand événement. Traditionnellement, une atmosphère commerciale productive régnait devant le stand de la marque, où les responsables s’échangeaient avec des partenaires de longue date et faisaient connaissance avec de nouveaux clients.

La clé d’un réseautage efficace était un environnement convivial avec des divertissements interactifs. Le stand 1xBet disposait d’un bar, de sorte que chaque invité pouvait se détendre un peu en dégustant un délicieux cocktail. L’équipe de la marque a également organisé un tirage au sort pour offrir des cadeaux de valeur. Les heureux gagnants se sont vus récompenser par un iPhone 16 Pro, des AirPods Max et des acticles de marque.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les responsables ont communiqué avec les visiteurs du stand et ont démontré l’efficacité du programme d’affiliation 1xBet, qui réunit plus de 100 000 partenaires. Les participants à ce programme ont porté leurs affaires à un tout autre niveau et bénéficient de la commission la plus avantageuse – jusqu’à 50% pour chaque joueur référé.

Parmi les activités organisées dans le cadre du sommet SiGMA Africa, on peut citer une soirée exclusive The ART OF MONEY. Cet événement inoubliable est devenu la manifestation de l’union de l’art et du jeu. Les partenaires de 1xBet ont apprécié l’atmosphère luxueuse entourée d’installations thématiques et de zones photo.

L’Afrique reste une région clé pour 1xBet, c’est pourquoi la société met activement en œuvre des projets sociaux d’importance, soutient les sports locaux et coopère avec la CAF. En outre, 1xBet promeut la culture africaine et est un partenaire de longue date du talentueux musicien Davido et de nombreux autres artistes.

SiGMA Africa est devenu un lieu de rencontres essentiel pour toute la région et l’ampleur du forum augmente chaque année. L’équipe de 1xBet tient à remercier les organisateurs pour leurs efforts et les intervenants pour leurs présentations intéressantes.

À bientôt au stand 1xBet l’année prochaine !

À propos de 1xBet

1xBet est une société d’envergure internationale avec 18 ans d’expérience dans le domaine des paris et des jeux d’argent, listée parmi les principaux bookmakers en Afrique. La marque soutient activement le sport sur le continent et est un partenaire officiel de la Confédération africaine de football (CAF) et de tous les tournois organisés sous son égide. 1xBet s’associe à des clubs et à des fédérations sportives de premier plan dans toute l’Afrique, organisant des compétitions amateurs et aidant les jeunes talents à réaliser leur potentiel.

La liste des partenaires de 1xBet comprend le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et la FIBA. La plateforme de la marque est disponible en 70 langues et attire plus de 3 millions de joueurs par mois. Des millions d’utilisateurs en Afrique parient sur des événements sportifs majeurs et profitent des meilleurs jeux en ligne.

En outre, la marque a noué des liens étroits avec l’industrie africaine du divertissement en collaborant avec de nombreuses stars. Le légendaire chanteur nigérian Davido est l’ambassadeur de 1xBet, incarnant le lien entre sport et divertissement. Les réalisations de la société ont été récompensées par des prix prestigieux, notamment par ceux du « Sportsbook of the Year – Africa » et « Best on Mobile 2025 » aux SiGMA Africa Awards ainsi que par celui de la « Affiliate Company of the Year » aux International Gaming Awards 2024.

À propos de SiGMA Africa 2025

SiGMA Africa 2025 a été organisé par la société internationale SIGMA Group et est devenu la plus grande exposition thématique du continent. On a vu participer au forum plus de 2500 délégués, 150 conférenciers et 550 opérateurs. SIGMA Group est largement présent en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, avec de nombreuses filiales dans chaque région.