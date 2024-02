Arsenal vs Newcastle : apprends-en sur le match au sommet de l’EPL !

Le bookmaker fiable 1xBet présente le match de la 26ᵉ journée de Premier League, lors de laquelle Arsenal recevra Newcastle à l’Emirates. Découvres-en davantage pour réussir ton pari sur ce match phare !

Arsenal est au mieux de sa forme

Pendant le marathon de Noël et de Nouvel An en EPL, Arsenal a subi deux défaites douloureuses contre West Ham et Fulham, ainsi qu’une domination de Liverpool en FA Cup. L’équipe a joué de manière si peu convaincante qu’elle a été rapidement éliminée de la course au titre. En Angleterre, on parle du manque d’esprit de compétition d’Arsenal, de son incapacité à tenir le coup et de l’incapacité de Mikel Arteta à l’amener au niveau supérieur.

La méfiance et le scepticisme des experts n’ont pas échaudé l’équipe, mais l’a obligée à serrer les dents. Arsenal a répondu à toutes les critiques par une série convaincante de 5 victoires consécutives avec un score total de 21:2. Les Canonniers ont balayé Crystal Palace et Burnley sur le même score de 5:0, et ont également pris une revanche écrasante sur la défaite injuste subie au premier tour face à West Ham (6:0). La victoire la plus précieuse de cette série a été celle contre Liverpool (3:1), où Arsenal a surclassé à juste titre son rival direct. Les pépites d’Arteta ont concédé un but illogique en fin de première mi-temps, mais sont venus à bout des Reds au retour des vestiaires.

Arsenal a radicalement amélioré la qualité de sa défense et continue à faire preuve d’une efficacité enviable dans la réalisation des coups francs. Les piètres performances en première partie du championnat ont donné lieu à de nombreuses rumeurs concernant l’achat d’un attaquant de pointe lors du mercato hivernal, mais Mikel Arteta s’en est débrouillé plus élégamment. La décision de l’entraîneur de titulariser Leandro Trossard au poste de l’avant-centre pourrait être le moment clé de la saison. Du haut de son 1 m 71, le Belge se sent comme un poisson dans l’eau dans son nouveau rôle et fait oublier les problèmes liés à Gabriel Jesus et Eddie Nketiah. Trossard se montre chatoyant dans la finition des offensives de Bukayo Saka et Martin Ødegaard , Declan Rice gardant le contrôle de l’axe central du terrain.

Trois jours avant le match contre Newcastle, Arsenal se déplace à Porto en Ligue des champions. Les Canonniers entament une période difficile de la

saison, mais ils l’abordent en pleine forme et sont prêts à prendre leur revanche sur les Magpies après la scandaleuse défaite de novembre. Sur leur terrain, les Londoniens n’encaissent pas de buts depuis 8 matches d’affilée contre Newcastle et sont prêts à prolonger la série le 24 février.

Newcastle remonte la pente

Le début de saison peu convaincant de Newcastle a une explication simple. Le gardien Nick Pope et le meilleur attaquant Alexander Isak restent toujours à l’infirmerie. Le casse-tête d’Eddie Howe est aggravé par la blessure du milieu de terrain Joelinton et la suspension de Sandro Tonali, pour lequel le club a payé 70 millions d’euros cet été. Cependant, l’épidémie de blessures s’est récemment calmée, et les résultats des Magpies s’en sont immédiatement trouvés améliorés. L’équipe n’a pas connu de défaite lors des cinq derniers matches avec un bilan de 14 buts marqués.

Newcastle n’a aucune chance de terminer dans le top 4 de l’EPL pour la deuxième saison consécutive, et l’équipe est considérée comme un outsider contre Arsenal. En même temps, les Magpies sont capables de se battre à armes égales contre les prétendants au titre, comme ils l’ont prouvé lors des matchs contre Liverpool et Manchester City. Note également les bonnes statistiques d’Eddie Howe contre Arsenal : 2 victoires et 1 nul en 5 matchs.