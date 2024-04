Cemac : bientôt les pièces de 200 FCFA en circulation

La Banque des États de l’Afrique centrale se prépare à émettre une nouvelle gamme de pièces de monnaie sur le marché de la zone CEMAC.

Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée-Équatoriale, la RCA et le Tchad vont bientôt accueillir les nouvelles pièces de 200 F CFA sur leurs marchés respectifs. L’objectif est de lutter contre le problème de monnaie qui persiste sur ces marchés depuis quelques années.

Les nouvelles pièces qui seront plus volumineuses à la différence de la gamme actuellement en circulation, entreront dans le marché de la communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) entre les mois de juin et de septembre de cette année. Elles ont pour objectif de lutter contre les problèmes de menue monnaie qui se posent avec acuité dans les six pays de l’espace communautaire (Tchad , Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et République centrafricaine ).

Attendues entre juin et septembre, les nouvelles pièces seront caractérisées par des innovations telles qu’une taille plus volumineuse, des alliages uniques, et l’introduction de la pièce de 200 F.

La Beac a mis en œuvre des mesures pour garantir la circulation fluide de ces nouvelles pièces, comme le maintien des anciennes pièces légalement en circulation. De plus, la nouvelle composition des alliages rendra les pièces moins attractives pour les trafiquants.

Pour s’assurer que les nouvelles pièces s’intègrent pleinement dans l’économie locale, la Beac prévoit de passer une commande massive. Pour ce faire, elle compte sur la coopération des banques commerciales, qui seront encouragées à prendre davantage de pièces de monnaie, malgré les défis logistiques associés à leur manipulation.