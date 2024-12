Coopération : le Tchad et l’Egypte discutent des projets d’infrastructures

Le ministre Aziz Mahamat Saleh et l’ambassadeur d’Egypte au Tchad, ont discuté le 4 décembre 2024, du partenariat dans le domaine des infrastructures ainsi que les perspectives dans les projets.

Le ministre tchadien, et le diplomate égyptien, Tarek Mohamed Elsaid Youssef ont fait le tour du projet de construction de la route reliant le Tchad et l’Egypte via la Lybie. Une route jugée importante pour le désenclavement du Tchad et devant permettre d’accéder vers les ports égyptiens et connecter vers la région maghrébine.

« Le ministre en charge des Infrastructures a salué les relations partenariales entre le Tchad et la République Arabe d’Égypte dans le domaine des infrastructures à travers la présence de l’entreprise Arab Contractors. Plusieurs routes et des ouvrages d’art sont confiés à cette entreprise égyptienne, fait savoir le Ministre a son interlocuteur », fait savoir le service de communication du ministère.

La même source indique que, qu’un autre projet de construction d’un hôpital militaire a été évoqué entre les deux parties. La réalisation des études dudit hôpital est attendue afin de permettre le démarrage des travaux.