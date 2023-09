Coopération : Mahamat Idriss Deby dépêche son ministre des Finances au Gabon

L’envoyé spécial du président tchadien de transition, a été reçu en audience le 21 septembre 2023, par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), Brice Clotaire Oligui Nguema.

En sa qualité d’envoyé spécial du Tchad auprès du CTRI du Gabon, le ministre des Finances Tahir Hamid Nguilin, a exprimé : « les salutations fraternelles et les vives félicitations du Président de la Transition de la République du Tchad à son homologue du Gabon pour avoir été porté à la tête du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions du Gabon. » D’après la présidence du Tchad, les questions sécuritaires dans la sous-région et celles relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays ont également fait l’objet des échanges.

Après l’audience avec le nouvel homme fort du Gabon, l’émissaire tchadien a salué les : «mesures d’apaisement, de paix et de redémarrage des activités» jugées satisfaisantes par N’Djaména. Il va plus loin en indiquant que, «Dans toute l’histoire des relations existant entre nos deux pays, le Gabon a toujours été du côté du Tchad et des Tchadiens.».

«Nous apprécions le calme, la sérénité, les populations qui sont contentes. Nous pensons qu’il y a un soutien populaire. Et ce que voudra le peuple gabonais, c’est ce que le Tchad soutiendra», déclare le ministre tchadien au micro de la presse.

Signalons que le Tchad était l’un des premiers pays a exigé un retour rapide à l’ordre constitutionnel, suite à la prise de pouvoir par les militaires au Gabon, le 30 août 2023.