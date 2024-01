Coopération : Mahamat Idriss Deby en visite officielle en Russie

Le président tchadien de transition rencontrera ce 24 janvier 2024, Vladmir Poutine, président de la République Fédérale de Russie.

Sur invitation Vladmir Poutine, Mahamat Idriss Deby Itno se trouve à Moscou. Il est arrivé en début de soirée du 23 janvier dans la capitale russe, à l’aéroport de Vnoukovo 2. Le président tchadien a été reçu les autorités russes, une dizaine d’Ambassadeurs africains et la colonie tchadienne.

Mahamat Idriss Deby et Vladmir Poutine évoqueront sans doute, la relation diplomatique entre le Tchad et la Russie, les questions sécuritaires au Tchad et dans le Sahel. La présence militaire en Afrique et sans doute des problèmes économiques dont l’acheminement du blé et d’autres produits vers le Tchad.

12 autres pays africains se sont mobilisés à travers leurs Ambassadeurs à l’aéroport. Il s’agit notamment, des ambassadeurs Plénipotentiaires du Gabon, du Royaume du Maroc, du Mali, de la RCA, de la RDC, du Soudan, de l’Algérie, du Sud-Soudan, de la Gambie, du Burundi, du Rwanda, de l’Égypte et de la Lybie.