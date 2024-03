Coopération : Mahamat Idriss Deby reçoit en audience le ministre britannique pour le développement

Le président tchadien de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu le 27 mars 2024, le ministre d’État pour le Développement et de l’Afrique du Royaume Uni, Andrew Mitchel.

Les deux hommes ont discuté de la la coopération bilatérale et la question soudanaise avec en point d’orgue la situation des réfugiés soudanais installés au Tchad et l’exploration des opportunités de coopération. Le ministre britannique a fait état du renforcement des liens de coopération entre son pays et le Tchad. C’est d’ailleurs, le tout premier membre du gouvernement britannique en fonction à visiter le Tchad.

Avec le président tchadien, la délégation de Grande Bretagne a également examiné. La possibilité de parvenir à un cessez-le-feu et une solution politique à la crise au Soudan.

Le rôle que joue le Tchad pour le retour à la paix dans ce pays et ses efforts sur le plan humanitaire ont été appréciés par le ministre d’Etat Andrew Mitchel qui doit effectuer une visite de reconnaissance dans l’Est du Tchad pour mieux s’imprégner des réalités dans lesquelles se trouvent les réfugiés à un moment extrêmement difficile où la tendance baissière des financements impacte sérieusement l’assistance humanitaire laissant craindre une dégradation avancée, voire une catastrophe humanitaire, rapporte la présidence du Tchad.