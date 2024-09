Eliminatoires CAN 2025 : les Saos déterminés à vaincre les Eléphants

Arrivés à Yaoundé en rang dispersé, les Saos du Tchad affronteront les Eléphants ce mardi 10 septembre 2024, au stade Omnisports de Yaoundé, à 20 heures.

Les deux équipes ont respectivement effectué leur séance d’entraînement la veille, le 9 septembre, dans le stade qui accueillera le match. Une forte communauté tchadienne était présente pour encourager leurs ambassadeurs et immortaliser leur rencontre avec les champions d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire.

Bien que la Côte d’Ivoire soit considérée comme favorite, la sélection tchadienne se dit prête. Lors de la conférence de presse d’avant-match, le capitaine des Sao, Ninga Casimir, a affirmé que ses coéquipiers ne craignent personne et aborderont le match avec l’objectif de gagner. « Nous jouerons onze contre onze, et c’est le plus important. Nous sommes déterminés à nous qualifier. Le Tchad a déjà affronté des grandes équipes comme l’Égypte, donc nous n’avons pas peur de la Côte d’Ivoire. »

La Côte d’Ivoire favorite

Malgré les pronostics en faveur de la Côte d’Ivoire, en raison de son titre de champion d’Afrique, le sélectionneur ivoirien, Ermese Faé reste modeste. Interrogé sur une réponse où il semblait surestimer le Tchad, il a répondu : « Nous acceptons notre statut de favori, mais avant de venir ici, j’ai regardé les matchs Niger contre Ghana, qui s’est terminé sur un score de 1-1, et Burundi contre Sénégal, où le Sénégal a gagné difficilement 1-0. Aujourd’hui, il n’y a plus de matchs faciles. Nous ne venons pas ici en pensant gagner 10-0 ; nous voulons simplement gagner. Nous respectons vraiment notre adversaire. »

Cette rencontre se déroule dans le cadre de la deuxième journée du groupe G des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.