Gabon : Oligui Nguema candidat à l’élection présidentielle du 12 avril

Le général Oligui Nguema qui a renversé Ali Bongo annonce officiellement sa candidature à la prochaine élection présidentielle au Gabon. Il a fait la déclaration au cours de la célébration de ses 50 ans le lundi 03 mars 2025.

Ce n’est plus un suspens, le président de la transition a officiellement annoncé sa candidature. Né le 03 mars 1975 à Ngouoni au Gabon, le général Oligui Nguema intègre en 1997, l’Académie royale militaire de Meknès au Maroc pour une formation militaire et universitaire. Il est nommé à la tête de la Garde Républicaine en 2020. Le 30 août 2023, il renverse avec son collège des soldats, l’ex-président Ali Bongo. Et va être désigné à la tête du Comité de transition et de restauration des institutions.

Il prête serment le 4 septembre 2023, et devient alors le président de transition au Gabon. Son gouvernement est composé à la fois des civils et des militaires, renforcé par la mise en application d’une gestion plus transparente des ressources publiques, des audits d’institutions pour lutter contre la corruption et des mesures sociales adoptées pour améliorer les conditions de vie des gabonais.

Il entre dans la course de la présidentielle avec 20 autres candidats à l’instar de Jean Rémy Yama, Daniel Mengara, Gninga Chaning, Marion Minstsa, Joseph Essingone, Steeve Ilahou, Marc-Ulrich Malekou et biens d’autres.