Investi président de la 5e République au Tchad : Mahamat Idriss Deby fait de grandes promesses

Il a prêté serment ce jeudi 23 mai 2024, devant les membres de la Conseil constitutionnel. Mahamat Idriss Deby devient ainsi, le tout premier président de la 5ème République du Tchad.

Déclaré élu par l’organe en charge des élections et confirmé par le Conseil constitutionnel. Mahamat Idriss Deby vient de prendre les engagements en qualité de premier président de la République du Tchad. Il devient officiellement le premier président de la 5ème république au Tchad. Dans son allocution, il a fait la promesse de défendre l’intérêt du Tchad avec force et conviction. Un engagement pris devant de nombreux invité. Au rang desquels, une quinzaine de chef d’Etats et des représentants diplomatiques.

Mahamat Idriss Deby s’engage également en matière de bonne gestion et d’orthodoxie financière, à : « réduire le train de vie de l’État, à accentuer la lutte contre les détournements et la corruption, à renforcer les contrôles et les restrictions des circuits de recettes et de dépenses, ainsi que les mécanismes de passation des marchés publics». Il entend également consacrer 70% des dépenses publiques à l’amélioration de l’accès à l’éducation, à l’eau, la santé, à l’énergie et à la souveraineté alimentaire.

« Je réaffirme mon engagement à faire la promotion des femmes dans la fonction publique et les jeunes à la dimension de leur mérite », déclare-t-il sur son pupitre.

« Les élections législatives, sénatoriales et municipales seront organisées dans les meilleurs délais », promet le chef de l’Etat tchadien.