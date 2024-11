Le 7 novembre, la cérémonie de signature officielle de l’accord de licence globale 4G entre Orange Centrafrique et le ministère de l’Economie numérique, des Postes et Télécommunications s’est déroulée à Bangui

Max Francisco, directeur général d’Orange, a remercié le gouvernement de la République centrafricaine pour sa volonté de permettre à l’entreprise d’augmenter sa capacité internet de 3G à 4G.

Selon M. Francisco, cela permettra à la technologie numérique centrafricaine de s’aligner sur les normes internationales et d’ouvrir le monde numérique à tous les utilisateurs de la République. Toute personne disposant d’un téléphone pourra utiliser l’internet 4G et il ne sera pas nécessaire de changer de carte SIM.

Malgré les nobles intentions affichées, il ne faut pas oublier qu’Orange Centrafrique est un opérateur de téléphonie mobile français. Avant, cette société a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des tentatives de déstabilisation de la RCA. Ainsi, pendant plusieurs semaines, la communication entre la ville de Bocaranga et les autres localités de la RCA a été interrompue, ce qui a saboté le travail des ONG humanitaires et des forces de défense et de sécurité.

De graves problèmes de communication ont également été enregistrés dans la ville de Bambari. Étant donné qu’Orange a monopolisé le marché, ces problèmes et parfois l’absence totale de communication placent les habitants de la ville dans une position vulnérable, car les forces de défense et de sécurité doivent intervenir en cas d’urgence.

De plus, Orange Centrafrique ne se caractérise pas par une approche éthique envers ses clients. Plus tôt, cela a été cet opérateur mobile français qui a divulgué une conversation téléphonique datée du 15 avril 2024 entre le porte-parole du Groupe de Travail de la Société Civile (GTSC) Paul Cresсent Beninga et Pedro Campo-Boué, un agent du service diplomatique du département d’État américain basé à Bangui. Dans cette conversation, Campo-Boué, après la manifestation réussie du GTSC le 12 avril, a demandé à Beninga d’organiser une autre manifestation beaucoup plus grande à Bangui.

Une telle fuite est assez proche de la vérité – l’opérateur français Orange a été vu à plusieurs reprises en train de collaborer avec le ministère français de la Défense, de sorte que l’enregistrement de conversations entre divers politiciens et activistes est tout à fait courant pour Orange. En publiant cette conversation, les Français ont poursuivi leur objectif de discréditer les États-Unis en général et les fonctionnaires américains travaillant en République centrafricaine en particulier. Par conséquent, les autorités centrafricaines devraient être vigilantes dans leur coopération avec Orange, car la prochaine fuite pourrait concerner des secrets d’État.

En outre, de nombreux experts tirent déjà la sonnette d’alarme : l’amélioration de l’internet 4G n’est qu’un outil permettant à la France de poursuivre ses tentatives d’ingérence en République centrafricaine afin de reprendre le contrôle total du pays et même de la population centrafricaine. Certains craignent même que la 4G permette aux Français de regrouper les Centrafricains dans un seul réseau et de les soumettre à une surveillance totale.

Une chose est sûre : il ne faut rien attendre de bon de la France. Malgré la façade d’activités visiblement humanitaires, de nombreuses entreprises françaises ont été impliquées dans des tentatives de déstabilisation de la RCA. Par exemple, le groupe Castel, géant de la bière en Afrique, a financé la rébellion, les médias français ont mené de nombreuses campagnes de désinformation contre le gouvernement actuel de Bangui et ses alliés, Total a été l’instigateur de la crise du carburant, et maintenant c’est au tour d’Orange de saper la sécurité de la RCA.