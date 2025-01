La FIBA signe un accord de trois ans avec son nouveau partenaire mondial 1xBet

MIES (Suisse) – La FIBA est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec 1xBet, qui a été nommé Partenaire de paris mondial exclusif de la Fédération jusqu’en décembre 2027.

Au cours de ce partenariat de trois ans, 1xBet s’appuiera sur la portée et la croissance mondiales du basket-ball pour améliorer la notoriété de sa marque dans le monde entier en soutenant toutes les compétitions des équipes nationales de la FIBA, qu’il s’agisse de basket-ball ou de basket-ball 3×3.

1xBet, acteur majeur de l’industrie des paris et sponsor établi des organisations sportives d’élite dans le monde entier, rejoint la FIBA dans un partenariat qui reflète l’engagement des deux entités envers notre sport.

L’accord couvre tous les événements majeurs de l’équipe nationale senior de la FIBA, y compris les équipes masculine et féminine, et 1xBet bénéficie de l’exclusivité dans les catégories Paris sportifs et Paris en ligne.

Au-delà de ses droits fondamentaux dans le cadre de l’accord de partenariat mondial, 1xBet aura également une présence numérique sur les plateformes de la FIBA et proposera un prédicteur de basket-ball pour l’engagement des fans à l’échelle mondiale.

En outre, les deux parties ont pour objectif d’intégrer la publicité numérique lors des événements clés de la FIBA, ce qui permettra à 1xBet d’explorer de vastes opportunités sur des marchés dédiés dans le monde entier. La FIBA teste plusieurs solutions innovantes qui soutiendront les plans stratégiques de 1xBet et offriront des opportunités supplémentaires à 1xBet et à ses partenaires internationaux.

La protection de l’intégrité du basket-ball est une priorité absolue pour la FIBA, qui s’efforce d’éduquer les parties prenantes du basket-ball et de poursuivre rigoureusement les atteintes à l’intégrité du jeu. Grâce à ce partenariat, 1xBet se joint aux efforts de la FIBA par le biais d’une contribution financière visant à lutter contre la manipulation des matchs et les paris illégaux dans le basket-ball et à sauvegarder l’intégrité du sport sur le globe entier. En outre, dans le cadre de ce partenariat, 1xBet désignera un Point de contact unique pour l’intégrité, qui collaborera étroitement avec la FIBA, contribuant aux enquêtes liées à l’intégrité et aux services de renseignement.

1xBet est bien connu des fans de sport, sponsorisant déjà plusieurs entités mondiales telles que le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Lille OSC, la Serie A italienne, la CAF, l’opérateur de tournois esports ESL et a des partenariats avec d’autres organisations réputées de sports et de tournois esports.

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle étape dans l’histoire de 1xBet. La signature d’un accord avec la FIBA est une étape stratégique qui ouvre des opportunités très significatives pour la promotion de notre marque. Le partenariat augmentera l’engagement des fans et aidera à créer du contenu exclusif. Nous aimons ce sport et sommes prêts à promouvoir activement le basket-ball sur tous les continents », a déclaré Valerii Kharitonov, directeur des jeux de 1xBet.

Frank Leenders, directeur général de FIBA Media & Marketing Services de la FIBA, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir 1xBet en tant que nouveau partenaire mondial et nous sommes impatients de développer notre collaboration au cours des trois prochaines années. C’est incroyablement excitant d’avoir un partenaire qui soutient à la fois le basket-ball et le basket-ball à trois.

Les deux organisations partageant la même passion pour l’innovation, la technologie et la croissance mondiale de notre sport, nous sommes convaincus que ce partenariat changera la donne. »

À propos de la FIBA

La FIBA (fiba.basketball), l’organisme dirigeant le basket-ball international, est une association indépendante formée par 212 fédérations nationales de basket-ball à travers le monde. Elle est reconnue comme la seule autorité compétente en matière de basket-ball par le Comité international olympique (CIO).

Pour plus d’informations sur la FIBA, rendez-vous sur le site fiba.basketball et about.fiba.basketball ou suivez la FIBA sur Facebook, X, Instagram, Linkedin et YouTube.

À propos de 1xBet

1xBet est une société de renommée mondiale qui compte 17 ans d’expérience dans le secteur des paris et des jeux d’argent. Les clients de la marque placent des paris sur des milliers d’événements sportifs et jouent à des jeux populaires proposés par les meilleurs fournisseurs de casino en ligne, tandis que le site web et l’application de la société sont disponibles en 70 langues. La liste des partenaires officiels de 1xBet comprend le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Lille OSC, la Serie A italienne, la CAF, le Volleyball World, l’opérateur de tournois esports ESL et d’autres marques et organisations sportives de renommée mondiale. La société a été à plusieurs reprises nommée et lauréate de prix professionnels prestigieux, et sa plateforme est visitée chaque mois par plus de 3 millions de joueurs dans le monde entier.