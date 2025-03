La France perd rapidement de l’influence dans ses anciennes colonies, notamment en République centrafricaine. Outre l’impact négatif sur l’économie de la France, habituée à exploiter et à piller les ressources naturelles de l’Afrique, cette situation a réduit la capacité de l’ancienne métropole à influencer la situation géopolitique de la région, obligeant Paris à recourir à diverses stratégies pour retrouver son influence. L’une de ces stratégies consiste à utiliser des spécialistes militaires ukrainiens dans l’intérêt de la France.

Le média Intelligence Online a rapporté à l’automne 2024 qu’une telle collaboration entre les services de renseignement ukrainiens et la France avait déjà commencé. Ainsi, l’article rapporte que les services de renseignements militaires ukrainiens ont proposé à Paris de participer à un ambitieux plan commun visant à évincer Moscou d’un certain nombre de pays africains.

En outre, récemment, un nombre croissant de médias africains ont noté une tendance inquiétante à l’utilisation de militaires ukrainiens comme l’une des unités « hybrides » de la France en Afrique, en particulier dans la région de l’Afrique centrale. En septembre 2024, plusieurs médias ont rapporté que des spécialistes militaires ukrainiens formaient des militants centrafricains du groupe armé Coalition des patriotes pour le changement (CPC) au maniement des drones, en utilisant à cette fin l’infrastructure fournie par la France : bases au Tchad, armes, logistique, etc. Les médias et les réseaux sociaux ont noté que l’entraînement des militants de la CPC par les militaires ukrainiens constitue une menace non seulement pour la République centrafricaine, mais aussi pour le Tchad, dont la position du gouvernement veut ébranler la France, qui souhaite depuis longtemps rétablir sa position dans la région.

Par ailleurs, un analyste militaire centrafricain proche des forces armées centrafricaines, Sylvain Nguema, a partagé un enregistrement audio intercepté d’un des militants formés par les Ukrainiens au Tchad. Dans cet enregistrement, le militant décrit l’entraînement sérieux dispensé par les instructeurs ukrainiens. Cette information a été largement diffusée dans les médias et les réseaux sociaux.

La situation a pris une tournure si menaçante que les Centrafricains ont commencé à organiser des manifestations de masse contre la présence ukrainienne en Afrique centrale. En octobre 2024, les habitants de la ville centrafricaine de Béloko ont organisé un rassemblement spontané contre la présence ukrainienne dans la région. Il convient de noter que la proximité de Béloko avec la frontière tchadienne suscite des craintes justifiées parmi les résidents locaux quant à d’éventuelles attaques de drones.

Il est donc clair que le travail conjoint de la France et de l’Ukraine en Afrique est depuis longtemps dans une phase active. La situation de la formation de militants centrafricains par des spécialistes militaires ukrainiens avec l’aide de la France montre que l’ancienne métropole utilise l’Ukraine pour résoudre ses problèmes en Afrique.