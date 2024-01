L’ambassadeur du Tchad au Mali reçoit le Bureau exécutif de l’Association des élèves et étudiants

Kalzeubé Neldikingar Madjimta, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad au Mali, a reçu le Bureau exécutif de l’Association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens au Mali (AEESTM).

Ces étudiants sont venus présenter à la diplomate les différentes activités organisées par le bureau des étudiants tchadiens au Mali. SE Amb. Kalzeubé Neldikingar Madjimta a assuré les représentants des étudiants du soutien de l’Ambassade pour leurs activités.

L’occasion a également été saisie par le bureau pour présenter, au nom de ses membres, les vœux de paix, de bonheur, de santé et de prospérité à l’Ambassadeur, ainsi qu’à l’ensemble du personnel diplomatique en poste au Mali et à leurs familles respectives.

Dans sa réponse aux vœux de ses compatriotes, la diplomate tchadienne en poste à Bamako a exprimé son souhait de réussite totale dans les études pour ses compatriotes venus chercher le savoir. Elle a ensuite salué l’union fraternelle entre les filles et fils du Tchad présents au Mali, avant d’exhorter chacun à privilégier l’amour de la patrie et le respect des lois et règlements du pays d’accueil