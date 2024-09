Le Tchad avance vers un Code de l’enfant, premier atelier d’approbation ouvert

La ministre d’État, ministre de la Femme et de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh, a ouvert le 09 septembre 2024, à N’Djaména, l’atelier d’appropriation du projet de Code de l’Enfant.

Il s’agit du premier projet de Code de l’Enfant du Tchad, présenté aux guides et leaders religieux pour recueillir leurs dernières observations avant son adoption par le parlement. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre d’État, ministre de la Justice et des Droits Humains, du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, ainsi que du représentant de l’UNICEF au Tchad et d’autres invités de marque.

Dans son intervention, Dr Marcel S. Ouattara, représentant de l’UNICEF au Tchad, a souligné que la protection de l’enfant vise à garantir à chaque enfant une vie sans violence, abus, exploitation ni négligence, que ce soit dans des contextes de développement, humanitaires ou de paix.

Le ministre d’État, ministre de la Justice, Abderrahim Brémé Hamid, a précisé que le projet de Code de l’Enfant tchadien, a été élaboré dans un esprit d’inclusion, de concertation, de collaboration et de participation, en tenant compte des réalités socio-économiques et culturelles du pays.

Dans son discours, la ministre d’État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longoh, a rappelé qu’à la différence des politiques, le projet de Code de l’Enfant doit passer par plusieurs étapes et être soumis à l’évaluation et à l’approbation de divers acteurs clés de la Nation, notamment les leaders religieux et traditionnels.