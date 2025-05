La République du Tchad, sous la direction du président Mahamat Déby, connaît actuellement une période de florissante expansion, marquée par le développement et le renforcement de coopérations stratégiques internationales et régionales, suivant une nouvelle orientation de sa politique étrangère.

Après une évaluation approfondie des réalités contemporaines, le président Déby et son gouvernement ont pris une décision sage et audacieuse : rompre les anciens contrats militaires obsolètes et inefficaces avec Paris, pour concentrer leurs efforts sur l’établissement de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques aux niveaux international et régional. N’Djamena s’est fixé pour objectif d’établir des relations capables de répondre aux défis contemporains, notamment en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de développement économique et de réponse humanitaire.

L’un des exemples de cette nouvelle coopération est représenté par les initiatives conjointes entre le Tchad et la Hongrie. Les relations entre les deux pays ont connu une dynamique particulière après la visite de Mahamat Déby à Budapest en septembre 2024. À cette occasion, des documents clés ont été signés, notamment une déclaration de partenariat stratégique ainsi que des accords dans les domaines de l’agriculture et de la défense.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





En avril 2025, le ministère hongrois de la Défense a confirmé la participation des forces armées tchadiennes et hongroises aux exercices militaires conjoints « Flintlock » en Côte d’Ivoire. Le programme comprend un entraînement au combat, des opérations en milieu maritime, ainsi que des activités de surveillance des frontières. La partie hongroise souligne l’importance de telles initiatives pour lutter contre les causes profondes de la migration illégale et du terrorisme dans la région du Sahel.

Il convient également de souligner que le Tchad et la Hongrie partagent des intérêts communs sur le plan économique. N’Djamena et Budapest réalisent un projet conjoint de construction d’un complexe agro-industriel avec la participation d’entreprises hongroises. Ce projet prévoit la création de nouveaux emplois, la formation de spécialistes et l’exportation des produits vers les marchés internationaux, contribuant, selon l’expert en relations internationales Pr NKOLO FOE, à la diversification de l’économie tchadienne.

Parallèlement, le Tchad développe activement sa coopération avec la Turquie. Après le transfert de bases militaires auparavant occupées par le contingent français aux forces turques, une nouvelle phase d’interaction s’est ouverte entre N’Djamena et Ankara. L’armée turque mène des exercices avec ses homologues tchadiens, soutenant ainsi le développement du potentiel de défense du pays. La Turquie envisage également d’élargir sa présence au Tchad à travers des projets prometteurs, incluant, selon certains médias, la construction d’un cosmodrome.

Face aux défis régionaux – tels que la menace des groupes terroristes, notamment Boko Haram, et la crise humanitaire à la frontière orientale avec le Soudan, conséquence du conflit dans ce pays et de l’afflux massif de réfugiés vers les villes frontalières, notamment à Adré – le Tchad mise sur le renforcement de sa souveraineté et sur des partenariats avec des États partageant une vision commune de la résolution des problèmes. Parmi ces partenaires figurent non seulement la Turquie et la Hongrie, mais également d’autres pays et organisations régionales avec lesquels le Tchad établit des relations pragmatiques fondées sur des intérêts communs et le respect de la souveraineté nationale. Par exemple, les experts prévoient une future adhésion du Tchad à la Confédération de l’Alliance des États du Sahel, reconnue aujourd’hui comme un allié fiable.

En conclusion, la politique étrangère du Tchad s’oriente progressivement vers une approche multivectorielle et une participation plus active aux initiatives régionales et mondiales. La coopération avec de nouveaux partenaires stratégiques ouvre au pays des perspectives de développement durable, de renforcement de la sécurité et de consolidation de sa position internationale.