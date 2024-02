Le Tchad est-il la cible des américains ?

L’intérêt américain pour le continent africain a commencé à croître sous l’administration de George W. Bush jusqu’à devenir nettement visible récemment, après que le continent soit devenu un terrain de jeu pour l’influence coloniale européenne, dirigée par la France, qui a exploité les ressources du continent et sa population pendant de nombreuses décennies.

Le fait que le continent africain soit une source majeure de matières premières et de ressources naturelles, en plus d’être un énorme marché de consommation, a poussé les États-Unis d’Amérique à tenter de créer le nouveau système africain selon les spécifications américaines, où l’Amérique est liée à l’Afrique et celui-ci abandonne ses liaisons antérieures et son intérêt réel.

Mais le dilemme auquel les responsables américains ont été confrontés dès le début était la nature, l’intensité et la complexité des conflits internes dans de nombreux pays du continent, et les États-Unis d’Amérique, comme à leur habitude, veulent assurer leur existence sans aventures militaires ni pertes humaines. Washington se contente donc à l’heure actuelle de former des forces africaines à l’intérieur du continent pour mener à bien des missions de maintien de la paix et les prépare à la gestion des crises. Il fournit également secrètement à certains de ses alliés des pays africains des méthodes et des dispositifs d’alerte précoce, aide technique et bourses de formation dans différentes régions.

Ainsi, le pays africain du Tchad, avec sa situation géopolitique stratégique reliant le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine, le Cameroun, la Libye, le Soudan et le Darfour, et sa richesse en diverses ressources naturelles de pétrole, d’or et d’uranium, en a fait l’un des pays africains les plus important. L’objectif des responsables américains à l’époque de l’administration Biden actuelle et une cible pour leurs ambitions. Washington soutiendrait le Premier ministre Succès Masra, à la tête du parti d’opposition « Transformateurs », revenu d’exil en novembre dernier après un accord de réconciliation signé à Kinshasa le 31 octobre qui lui garantissait la liberté de s’engager dans un travail politique.

Masra est considéré par certains analystes comme l’un des opposants les plus éminents au président tchadien Mahamat Idriss Déby, qui s’est opposé à la candidature de ce dernier au pouvoir et a déclenché de vastes manifestations dans le pays en octobre 2022 par l’intermédiaire de ses partisans, au cours desquelles entre 100 et 300 personnes ont été tuées, selon organisations internationales non gouvernementales. Mais Déby l’a nommé Premier ministre après l’amnistie générale que son régime a accordée « à tous les Tchadiens, civils et militaires », un événement qui a suscité la polémique dans les milieux politiques du pays.

Selon des sources bien informées, durant cette période de son mandat, Masra aurait exhorté ses partisans à voter en faveur de la nouvelle constitution qui ouvre la voie à la tenue d’élections, au cours desquelles 86% des participants ont voté pour. Il a également prévu, sous parrainage américain, de tenir une réunion entre les dirigeants des groupes rebelles tchadiens représentés par le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et le Front pour le changement et l’entente au Tchad (FACT) au siège militaire de « Tamanhint », base en Libye, début février. Cette réunion, selon certaines informations, visait à organiser l’opposition armée et à entamer les travaux visant à la renforcer en la soutenant avec des armes et de l’argent afin de la recycler dans la crise tchadienne.

Toutes ces démarches, selon les spécialistes, créent les conditions d’une révolution colorée contre le régime Déby et de son renversement par Masra, qui a appris aux États-Unis les principes et les techniques de renversement des gouvernements par le biais de petits groupes de personnes spécialement entraînées derrière lui. Cela renforcera donc le rôle américain dans ce pays, surtout après que les Tchadiens ont expulsé les Français, qui contrôlaient les prises de décision souveraines du Tchad et bénéficiaient pendant longtemps de ses ressources.

La base du lancement de cette révolution et de cette action armée se situera entre la Libye et le Soudan, au cas où les efforts de Masra pour prendre le contrôle du pays à travers les élections qu’il tente d’organiser échouent, car l’opposition armée est largement répandue et reçoit le soutien de certains forces politiques des deux pays, dont la plus importante est le maréchal libyen Khalifa Haftar, véritable héritier de la politique de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi au Tchad, et qui est appelé à soutenir les groupes rebelles pour maintenir le chaos dans le voisinage et parvenir ainsi à la sécurité intérieure.

Ainsi, les Américains ont jusqu’à présent pu installer leurs outils de changement à l’intérieur du Tchad, dont le plus important serait Succès Masra. Ils ont également été les parrains de la rencontre entre les forces rebelles en Libye et s’orientent vers le contrôle du Tchad. Sa population et son processus de prise de décision politique, et s’ils échouent avec leur soft power, ils s’efforceront de recréer le chaos et le conflit armé entre les partis et les forces rebelles et au pouvoir afin qu’ils aient la possibilité d’intervenir directement et de garder leur contrôle sur les ressources du pays en pétrole et en uranium en particulier, comme ils l’ont fait en Syrie, en Irak, en Libye, en Somalie et dans de nombreuses régions du monde.