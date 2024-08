Le Tchad et ses partenaires discutent de la professionnalisation de la formation professionnelle

Le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, a reçu le 29 août 2024 une équipe de l’Ambassade de France au Tchad ainsi qu’une délégation de l’UNESCO.

Le patron de l’enseignement et ses hôtes ont discuté de la coopération et l’appui des partenaires dans le domaine de la professionnalisation du secteur agroalimentaire et la formation professionnelle.

L’Ambassade de France à travers le projet de professionnalisation de certaines formations compte s’intéresser dans le domaine agroalimentaire. A cet effet, 6 institutions d’enseignement supérieur sont concernées par ce projet. Il s’agit de l’Université des Sciences et des Technologies d’Ati, l’Université de Sarh, l’Université de N’Djamena, l’Institut National Supérieur de l’Elevage de Moussoro, l’Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques et des Technologies Agroalimentaires de Laï et l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché. Le lancement du projet est attendu en octobre prochain.

Le ministre d’État a déclaré que tous les projets ayant des impacts positifs sur les bénéficiaires sont les bienvenus et il sera très regardant dans leur exécution.

Pour l’UNESCO, il est question de renforcer le partenariat existant dans le domaine de l’élaboration des annuaires statistiques et de développer d’autres partenariats dans le domaine de la formation professionnelle.

La délégation de l’Ambassade de France était conduite par le Conseiller de Coopération et d’action Culturelle Benjamin Weisz et L’attachée de Coopération Weloré Tamboura. Celle de l’UNESCO par, le directeur Régional du Bureau de l’Afrique centrale basé à Yaoundé Paul Coustere.