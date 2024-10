Le Tchad obtient sa première notation de crédit de Standard & Poor’s

L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) a attribué à la République du Tchad une notation inaugurale de « B-/B » avec une perspective stable, marquant ainsi un tournant significatif dans l’histoire économique du pays.

Cette notation est la plus élevée parmi les pays de la zone CEMAC, témoignant des efforts de réforme engagés par le Tchad pour stabiliser et diversifier son économie. Selon S&P, cette notation reflète principalement les solides perspectifs de croissance économique du Tchad, soutenues par un secteur pétrolier dynamique et des réformes visant à diversifier l’économie, notamment dans l’agriculture et l’élevage. L’agence souligne également la structure favorable de la dette publique et les réformes fiscales mises en place pour augmenter les revenus non-pétroliers du gouvernement, tout en maintenant un momentum positif dans l’octroi de crédits.

La notation de S&P est également le résultat des relations de confiance établies avec des partenaires multilatéraux et billatéraux , ainsi que de la stabilité macroéconomique que confère l’appartenance du Tchad à la zone CEMAC. Cette évaluation est perçue comme un signe de confiance dans les capacités du pays à gérer sa dette et à mettre en œuvre des réformes nécessaires pour favoriser le développement économique.

En particulier, cette notation inaugurale contribuera à la mobilisation des ressources nécessaires au déploiement du futur Plan National de Développement (PND), qui portera notamment une ambition de diversification de l’économie, de modernisation des infrastructures et de renforcement du capital humain.