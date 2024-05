Le Tchad progresse dans la Liberté de la presse selon Reporters Sans Frontières (RSF)

Dans son classement mondial de la liberté de la presse 2024, l’organisation Reporters Sans Frontières indique que le Tchad a progressé dans la promotion de la liberté de la presse.

« Alors qu’en 2024, plus de la moitié de la population mondiale est appelée aux urnes, RSF alerte sur un phénomène d’ampleur révélé par le Classement de la liberté de la presse 2024 : la baisse de l’indicateur politique, un des cinq de l’Index. Les États et des forces politiques, quel que soit leur bord, jouent de moins en moins leur rôle dans la protection de la liberté de la presse. Cette déresponsabilisation va parfois de pair avec une remise en cause du rôle des journalistes, voire une instrumentalisation des médias dans des campagnes de harcèlement ou de désinformation. Le journalisme digne de ce nom est au contraire la condition d’un système démocratique et de l’exercice des libertés politiques. », souligne RSF.

Toutefois, l’organisation note une progression au Tchad. Le pays de Toumai occupe la 96ème place en matière de liberté de la presse dans le classement 2024 contre 109 en 2023.

Le classement a été fait à l’occasion de la célébration, ce 3 mai 2024, de la Journée mondiale de liberté de la presse.