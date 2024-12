Le Tchad représenté à la Formation internationale sur la gestion intégrée

Idriss Hamatkreo, directeur général adjoint de la Protection civile, participe à une formation destinée aux stagiaires en provenance du Mali, du Burundi, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et de la Côte d’Ivoire.

Cette formation se déroule dans la Commune de Sera, située dans le département de Hiroshima. Les participants améliorent leur compréhension des enjeux liés à l’intégration de l’agriculture dans un modèle économique plus large et durable. Les thèmes abordés incluent l’agriculture, le tourisme et le sixième secteur économique, qui se distingue par une approche de gestion intégrée. Cette méthode favorise le développement d’activités de transformation, de distribution et de vente de produits alimentaires, tout en mettant l’accent sur les synergies entre le secteur primaire, notamment l’agriculture, et les autres maillons de la chaîne de valeur.