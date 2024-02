Le Tchad verse son indemnisation aux victimes d’Hissein Habre

Dès ce vendredi 23 février 2024, le Tchad versera sa quote-part d’indemnisation des victimes d’Hissein Habre. L’annonce a été faite par la présidence de la république.

Le président de transition, Mahamat Idriss Deby a accordé une audience le 22 février, à une délégation des victimes de Hissein Habré issues du Réseau des ADH du Tchad (RADHT), de l’Association des Victimes des Crimes et de Répressions Politiques au Tchad (AVCRPT) et l’Association des Victimes des Crimes et Répressions du Régime de Hissein Habré (AVCRHH).

« Les victimes sont venues échanger avec le président de la République de la question de leur indemnisation, huit ans après le verdict de la Chambre Africaine Extraordinaire de Dakar. »

A l’issue de l’audience, le Chef de l’Etat a ordonné la mise à la disposition des victimes de la quote-part du Tchad, dès le 23 février 2024.

D’après la présidence, les victimes ont pour leur part demandé au président de la république de réhabiliter le défunt président Hissein Habré conformément aux résolutions issues du Dialogue National Inclusif et Souverain.