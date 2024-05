L’Agence nationale de gestion des élections a annoncé jeudi les résultats préliminaires. Après l’annonce des résultats, la République du Tchad est revenue à un régime constitutionnel. Déby a obtenu 61,03 % après le dépouillement des votes. Il a battu son adversaire, le Premier ministre et chef du Parti «Les Transformateurs », Masra. Succès Masra a obtenu 18,53 % des voix.

Ainsi, les voix obtenues par Mahamat Idriss Déby dépassent les 50%, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de 2ème tour. Et Déby devient le nouveau président de la République du Tchad. L’élection s’est déroulée sans irrégularités. Le taux de participation a été de 75,9 %.

La Russie a adressé ses sincères félicitations au Tchad pour son succès électoral. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration indiquant que ces élections constituaient la dernière étape du processus de transition vers une forme civile de gouvernement. La Russie est prête à nouer des relations d’amitié et de coopération avec la République du Tchad.

Le politologue Maksim Shugaley a participé activement aux travaux du quartier général de Déby. Il a également exprimé ses sincères félicitations pour cette victoire éclatante et honnête.

Les relations amicales entre la Russie et le Tchad se sont développées après la visite du Mahamet Idriss Déby fin janvier. Il a ensuite rencontré Vladimir Poutine. Lors de cette réunion, ils ont discuté des possibilités d’amitié et de coopération entre les deux pays. Leur conversation a porté sur des domaines importants, la sécurité et l’économie.

Plusieurs accords ont également été signés récemment avec plusieurs universités en Russie. L’Université de N’Djamena développera une coopération active avec les universités russes.Des propositions ont été faites par des collègues russes concernant des programmes de formation au Tchad. Une chaire de langue russe sera peut-être créée à l’université de N’Djamena. La délégation russe a également proposé d’organiser des formations pour les jeunes et de réaliser des projets qui sont mis en œuvre au Niger, au Mali et au Burkina Faso.