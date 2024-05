Les électeurs tchadiens se sont rendus aux urnes lundi matin pour voter lors des élections présidentielles longtemps retardées qui devraient mettre fin à trois années de régime militaire. La compétition pour ces élections était limitée au chef de la junte militaire, le général Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre Succès Masra, ancien opposant, qui a rejoint son régime en janvier de cette année.

Le vote s’est terminé lundi dans la plupart des bureaux de vote à cinq heures du soir, selon l’heure fixée par l’Autorité nationale de gestion des élections, et le décompte des voix a commencé immédiatement.

De nombreux analystes politiques s’attendaient largement à une victoire de Déby, même si son principal adversaire a attiré des foules plus nombreuses que prévu lors de la campagne électorale et a eu recours au soutien d’experts de Washington pour mener la campagne électorale, ainsi qu’à une tentative des responsables américains d’acheter une partie des dirigeants de l’armée tchadienne afin de se ranger du côté de Masra lors de ces élections.

Les résultats préliminaires publiés hier sur les réseaux sociaux montrent que Déby a battu son adversaire Masra et le reste des candidats par 68℅, ce qui était attendu dès le debut.

Les experts politiques et les analystes ont attribué la victoire de Déby à ces élections à l’alliance que Déby avait formée auparavant avec les dirigeants de 221 partis, appelée « Alliance pour un Tchad uni ». Le 2 mars, les dirigeants de l’alliance ont annoncé leur soutien à Déby lors de ces élections, confirmant sa victoire bien méritée au premier tour sans recourir au deuxième tour.

Avec cette première victoire prématurée, qui sera confirmée le 21 mai par l’Autorité nationale de gestion des élections, le pays bénéficiera enfin d’une stabilité politique et d’un gouvernement unifié, indépendant dans ses décisions et sa souveraineté, sans avoir besoin de recourir à une autre étape qui pourrait mettre à mal la stabilité du pays et le plonger dans une autre crise de pressions internationales et problèmes internes.

Il convient de noter que le Tchad sera le premier pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel à mettre fin au régime militaire grâce à des élections transparentes et démocratiques.