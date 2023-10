L’opération de révision des listes électorales des tchadiens de la Diaspora lancé

Dès le 07 octobre 2023, démarre l’opération de mise à jour des listes électorales des Tchadiens de la diaspora. L’information a été donnée par le ministre de la l’Administration du Territoire.

Au cours d’un point de presse du 02 octobre 2023, le ministre de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, président de la CONOREC, Limane Mahamat, décline le programme de révision des listes électorales des tchadiens de la Diaspora. L’opération se déroulera dans 15 pays étrangers, apprend-on.

En Afrique centrale : les zones d’enrolement ciblées sont entre autres, Yaounde et Garoua au Cameroun ; Malabo en Guinée-Equatoriale ; Brazaville au Congo ; et Libreville au Gabon.

En Afrique de l’Ouest, les Représentations Diplomatiques ou Consulaires concernées sont :

Et en Afrique de l’Ouest, Abudja, Lagos, Maïduguri, et Kano au Nigéria ; Cotonou au Benin et Ouagadougou au Burkina Faso.

Et en Afrique du Nord, les représentations diplomatiques concernées sont, Alger en Algérie ; le Caire en Egypte.

En Asie de l’Ouest, Riyad et Djedda en Arabie Saoudite. En Europe, les représentations diplomatiques concernées sont Paris en France, Bruxelles en Belgique et Ankara en Turquie.

Aux Amériques, les représentations concernées sont celles de Washington et New-York aux USA et Ottawa au Canada, en Amérique du Nord.

« Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette opération dans nos Ambassades et Consulats concernés, et j’exhorte tous nos compatriotes résidant dans les 15 pays concernés, à s’inscrire massivement sur les listes électorales. »