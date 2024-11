Tchad : 25 agents de santé formés sur la technologie contraceptive à Kelo

Le ministère de la Santé organise une formation de six jours au bénéfice 25 participants des districts sanitaires de la délégation sanitaire provinciale de la Tandjilé.

Cette session qui a débuté le 4 novembre 2024, vise à renforcer les compétences des professionnels de santé dans l’accompagnement des femmes, des couples et des jeunes dans leurs choix de santé reproductive. L’objectif de cette formation est d’outiller les prestataires pour qu’ils puissent mieux sensibiliser et accompagner les populations dans l’adoption de méthodes contraceptives modernes. Dans un contexte où les défis démographiques et sanitaires sont considérables, notamment en matière de santé maternelle et infantile, la promotion de la contraception moderne est essentielle.

Lors de l’ouverture de la session, Modjimadji Mbaidje Lydie, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), a souligné l’engagement de son institution à soutenir le gouvernement tchadien dans sa politique de santé publique. Elle a rappelé que le FNUAP œuvre pour l’atteinte de trois objectifs fondamentaux : la réduction des décès maternels évitables, la satisfaction des besoins en planification familiale, et l’éradication des violences basées sur le genre.

Elle a ajouté que la technologie contraceptive n’est pas seulement un outil médical, mais un levier crucial pour le développement socioéconomique, particulièrement dans des régions comme la Tandjilé, où les enjeux démographiques et sanitaires sont importants. Selon elle, la contraception joue un rôle central dans la réduction des risques liés à des grossesses précoces ou non désirées, contribuant ainsi à améliorer la santé des mères et des enfants.

De son côté, le délégué sanitaire provincial, Dr Adjibera Jean Baptiste, a mis en lumière l’impact positif de la contraception sur la santé publique. « La contraception aide non seulement à prévenir les grossesses non désirées, mais elle joue également un rôle clé dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile », a-t-il précisé. En permettant aux familles de mieux planifier leurs naissances, la contraception réduit les risques de complications liées aux grossesses rapprochées et favorise une meilleure santé pour les mères et leurs enfants.