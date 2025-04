Tchad : le nouveau secrétaire général de l’OEACP reçu aux Affaires étrangères

Le tout nouveau Secrétaire Général de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (l’OEACP), le tchadien Moussa Saleh Batraki a été reçu leundi, 31 mars 2025, par le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.

Cette visite s’inscrit dans le sillage de séries de rencontres du Secrétaire Général de l’OEACP avec les parties prenantes de l’institution. Des consultations qu’initie Monsieur Batraki en ces premières semaines de sa prise de fonctions, pour une vision plus claire de la mission à accomplir.Au cours de la rencontre avec le Ministre d’État, le SG de l’OEACP a fait le point sur les conditions dans lesquelles, il a trouvé l’organisation qu’il coordonne désormais. Aussi, a-t-il exposé au ministre d’État Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, les défis à affronter et le plan de la mise en œuvre des aspirations des Chefs d’État et de Gouvernement des pays membres.Cet entretien a également permis au Secrétaire Général de l’OEACP de solliciter l’appui politique du gouvernement tchadien. A l’occasion, il a pu bénéficier auprès du Ministre d’État, des précieuses orientations et des conseils avisés, qui l’aideront certainement à mener à bien l’exaltante mission qui lui est assignée.