Tchad : le Premier ministre évalue les projets d’infrastructures

Cette séance de travail du 26 mars 2025, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des 12 chantiers du projet de société du président Mahamat Idriss Deby Itno.

Les projets évalués fait savoir la Primature, relèvent des actions 65 à 68 qui constituent la feuille de route du ministère des infrastructures, de désenclavement et de l’entretien routier. Elles visent à consolider les infrastructures du pays en mettant l’accent sur le réseau routier existant, tout en investissant dans les infrastructures de transport et de communication. Ces investissements sont indispensables pour desservir le pays en toutes saisons et garantir un développement économique durable et global.

Le chef du gouvernement Allah Maye Halina, a réaffirmé l’ambition de son gouvernement à réduire les inégalités territoriales, à améliorer l’accès aux services de base, et favoriser l’intégration régionale et internationale. Pour atteindre ces objectifs, il est crucial de poursuivre le chantier de bitumage de nouvelles routes, de réhabiliter les voies dégradées, d’aménager les pistes rurales et les voiries urbaines, tout en renforçant la connectivité avec les pays voisins, notamment le Cameroun. Ces engagements du gouvernement montrent l’importance stratégique accordée à ce secteur clé.