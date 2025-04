CEMAC : la BEAC présente et met en circulation la nouvelle gamme de pièces de monnaie

Yvon Sana Bangui, le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a présenté ce 2 avril 2025, la nouvelle gamme de pièces de monnaie « type 2024 » mise en circulation dans les pays membres de la CEMAC.

Au cours de la conférence de presse, le patron de la Banque centrale, Yvon Sana Bangui a expliqué que, cette initiative s’inscrit dans la continuité de la modernisation des moyens de paiement en espèces amorcée le 15 décembre 2022 avec l’introduction de la nouvelle gamme de billets «< Type 2020 ». La gamme « Type 2024 » se compose de neuf (9) dénominations : 1 FCFA, 2 FCFA, 5 FCFA, 10 FCFA, 25 FCFA, 50 FCFA, 100 FCFA, 200 FCFA et 500 FCFA. « La pièce de 200 FCFA est une innovation pour pallier les problèmes de changes qui sont souvent source d’inflation des prix des marchandises sur le marché », note le gouverneur. Par ailleurs, l’innovation concerne aussi les formats et les alliages apportés sur les pièces en vue de prévenir leur utilisation frauduleuse.

« En décembre 2025 ce sera presque 500 millions de pièces que nous allons injecter. Et nous poursuivrons dans cette dynamique, année après année pour qu’à l’horizon 2030 nous injections 3 milliards de F », révèle le gouverneur de la BEAC. La nouvelle gamme « allie sécurité renforcée, durabilité environnementale et design distinctif », rassure la BEAC.

La banque précise dans un communiqué que, ces pièces sont fabriquées à partir de métaux résistants et respectueux de l’environnement, et arborent des gravures spécifiques illustrant l’intégration sous-régionale et l’émergence des États de la CEMAC. « Une attention particulière est portée aux thèmes de l’éducation, de la place de la femme dans la société, de l’agriculture moderne et de la protection de la faune et de la flore ».

« En outre, elle se distingue des gammes précédentes par la création d’un format spécifique avec des pans pour les pièces de 50 FCFA et de 100 FCFA, qui renforcent leur sécurité contre les usages illicites et facilitent leur identification par rapport aux anciennes gammes. »

La BEAC précise que les pièces de la gamme «Type 2024 » circuleront conjointement avec les pièces des anciennes gammes actuellement en circulation.

Il est à rappeler que la dernière gamme de pièces de monnaie injectée date de 2006.