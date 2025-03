Tchad : vers un parenariat renforcé entre le ministère de la Santé et l’ONG Aster volontaire

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu ce lundi 10 mars 2025, une délégation de l’ONG Aster Volontaire conduite son Directeur général, chargé des affaires sociales Jaleel Pa.

La rencontre a été axée sur le partenariat entre cette organisation et le ministère de la santé publique et de la prévention.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a tenu à remercier la délégation au nom des plus hautes autorités du pays et souligné l’importance de cette coopération pour la modernisation du système e de santé.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dr Abdelmadjid Abderahim a expliqué à ses interlocuteurs les défis auxquels fait le système de santé et instruit les techniciens de son département à travailler étroitement avec l’équipe de cette ONG pour atteindre les objectifs poursuivis en ce qui concerne la prise en charge des enfants souffrants des maladies cardiaques, la mise en place des cliniques mobiles et le renforcement des capacités des agents de santé.

Le directeur général chargé des affaires sociales de l’ONG Jaleel Pa a remercié le ministre pour l’accueil et l’exposé détaillé de la situation sanitaire prenant en compte les défis, les besoins et les perspectives.

Il a rassuré de la disponibilité de son organisation à soutenir le système de santé pour mieux répondre aux sollicitations de la population.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a exhorté les techniciens et les membres de la délégation à l’abnégation pour explorer toutes les pistes permettant de renforcer la coopération.