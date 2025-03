Tchad : l’ENASS en évaluation pour l’accréditation nationale

Le ministre de la Santé publique et de la prévention a dirigé ce lundi 24 mars 2025, une restitution du rapport de l’analyse situation de l’école nationale des agents sanitaires et sociaux pour l’accréditation nationale et l’évolution vers un centre d’excellence de l’OOAS.

Dans son exposé, le directeur de l’ENASS Seid Mokdomki a expliqué que le projet SWEED de l’OAAS, dans le cadre de son initiative visant à créer des nouveaux centres d’excellence et à promouvoir l’accréditation institutionnelle et celle des programmes de formation comme gage d’assurance qualité de l’enseignement, a sélectionné cinq écoles publiques de santé de cinq pays parmi les 12 pays bénéficiaires du projet.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces écoles choisies pour leur potentiel à devenir des pôles d’excellence régionaux sont : Bénin, Burkina, Gambie, Mauritanie et Tchad.

Une mission d’évaluation d’IntraHealth International en collaboration avec le projet SWEED de l’OAAS a été entreprise dans ces 05 écoles prioritaires pour examiner le niveau de responsabilité des différentes parties prenantes, d’identifier les obstacles au niveau institutionnel, politique, national et sous-régional qui constituent un obstacle à la formation initiale de qualité des professionnels de la santé.

Un plan d’action de renforcement de l’ENSASS doit-être élaboré pour permettre à cette école de résoudre certaines insuffisances.

Selon Seid Mokdomki, l’objectif primordial est d’accompagner l’ENSASS de N’Djamena vers l’accréditation et la création de centre d’Excellence.

Dans ce processus, l’équipe a évalué les capacités actuelles de l’ENSASS à aller vers l’accréditation et identifier les besoins spécifiques prioritaires de l’établissement sur le plan de la gouvernance, de l’enseignement, des ressources humaines et des infrastructures.

Les responsables présents à la restitution ont apprécié le résultat de l’analyse situationnelle et souhaité plein succès à l’ENASS.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a conseillé l’équipe de poursuivre le processus et la finalisation des aspects techniques. Il a instruit l’organisation d’une réunion pour toutes les parties prenantes en vue d’identifier les facteurs de blocage et de mettre en place un noyau pour suivre l’exécution des recommandations.

Le ministre a demandé au directeur de l’ENASS d’entamer des discussions avec les partenaires pour plus de soutien et d’accompagnement dans la mise en œuvre effective des recommandations et les prochaines étapes.

Source : ministère de la Santé