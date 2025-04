Tchad : la mairie de N’Djaména initie une consultation citoyenne

Les activités préparatoires de la première consultation citoyenne visant à impliquer les habitants dans le processus renforcement de la gouvernance locale ont été lancées le 1er avril 2025 à N’Djaména.

La mairie de N’Djaména a officiellement lancé, les activités préparatoires de la première consultation citoyenne visant à impliquer les habitants dans le processus décisionnel municipal et à identifier des solutions inclusives aux problématiques persistantes de la ville. La séance a été présidée par Mgr. Djitangar Goetbé Edmond, Archevêque de N’Djaména.

Les objectifs principaux de cette consultation sont entre autres, favoriser une gouvernance inclusive en intégrant les citoyens dans la prise de décision, mobiliser l’intelligence collective pour apporter des réponses adaptées aux défis locaux, sensibiliser la population aux enjeux de la gestion municipale, encourager un dialogue constructif entre les citoyens, la mairie et ses partenaires et explorer des alternatives de financement pour les projets municipaux.

Des thématiques identifiées pour la première phase de consultation sont, la lutte contre les inondations ; lutte contre l’insécurité ; lutte contre l’insalubrité ; rénovation urbaine et aération de la ville ; sensibilisation aux risques et à l’incivisme ; optimisation des ressources et modes de financement des urgences…

La consultation citoyenne se déroulera sur trois jours durant le mois d’avril 2025 et combinera diverses modalités de participation : conférences et visio-conférences avec des experts (retransmises en ligne et via les médias), une plateforme numérique dédiée aux contributions et aux votes, des groupes de travail thématiques réunissant experts et citoyens, une plénière d’adoption des recommandations et une phase de vulgarisation des conclusions auprès du public.

Environ six cents (600) participants issus de divers horizons sont attendus, incluant des représentants de la Mairie, des acteurs publics et privés, des forces de défense et de sécurité, des élus, des organisations de la société civile, des leaders religieux et traditionnels, des professionnels de l’urbanisme, des représentants des marchés et de la diaspora, ainsi que des citoyens des dix arrondissements de la ville.