Tchad : 29 greffiers suspendus pour trois mois pour absentéisme

Le ministre de la justice et des droits humains garde des sceaux Mahamat Ahmad Alhabo, a signé ce mardi 19 décembre 2023, un arrêté portant suspension de 29 greffiers pour « absence à leur poste ».

Le ministre de la justice a décidé de suspendre pour trois mois 29 greffiers. En effet, selon l’arrêté du ministre de la justice, ces greffiers affectés dans différentes juridictions ont été suspendus pour « absence à leur poste ».

A cet effet, le ministre de la justice a souligné à travers son arrêté que, ces 29 greffiers suspendus ont un délai d’une semaine à compter de ce jour pour « produire à la direction des ressources humaines tous leurs justificatifs ».

Pour finir, l’article 3 de l’arrêté du ministre indique que le secrétaire Général, la Directrice des ressources humaines et de la planification, et les chefs des cours et des tribunaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.