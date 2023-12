Tchad : 6 personnes mordues par une hyène à Salamat

C’est dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023, que plus de six personnes ont été mordues par une hyène à Salamat, plus précisément dans le département d’Aboudeia.

La scène a eu lieu entre les sous-préfectures d’Abgué et d’Abdoudéïa dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023. En effet, plus de six personnes ont été touché par cet animal qui a été tué par les habitants.

Selon les informations, l’Hyène a agressé et blessé plus de six personnes. Ces dernières ont été transportées d’urgence à l’hôpital d’Aboudéïa où ils reçoivent des soins en suivant un traitement destiné pour ce cas.

Notons que, le squelette de cette Hyène se retrouve encore dans l’enceinte de l’hôpital d’Aboudéïa.