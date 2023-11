Tchad : accord pour le retour de Masra, le président de transition salue les efforts du facilitateur de la CEEAC

A travers des publications sur ses réseaux sociaux, le président de transition, Mahamat Idriss Deby salue les efforts du facilitateur de la CEEAC, en vue du retour de l’opposant Succès Masra au Tchad. Ci-dessous, l’intégralité.

« Je voudrais saluer les efforts louables fournis par le Facilitateur de la CEEAC pour la transition politique au Tchad, le Président Felix Tshisekedi et ses éminents émissaires.

Des efforts inlassables qui ont conduit à l’Accord de Kinshasa entre le Gouvernement du Tchad et le Parti les Transformateurs. C’est le lieu de féliciter et de remercier toutes les parties de l’Accord.

Cet accord de principe est en parfaite adéquation avec notre politique d’ouverture, d’inclusion, de dialogue, de réconciliation, de paix et d’unité, prônée dans la constance depuis l’avènement de la transition.

Fidèle et constant dans sa sincère volonté de résolution des différends par le dialogue, le Tchad mettra tout en œuvre pour aider le Facilitateur dans l’accomplissement plein et entier de sa mission, qui participe à la réussite de la transition tchadienne.

Aussi, je saisis cette nouvelle occasion pour appeler, une fois de plus, tous les compatriotes encore sceptiques à rejoindre la dynamique de dialogue et de réconciliation pour participer pleinement et pacifiquement à la refondation du Tchad. »