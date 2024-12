Tchad : alerte sur les risques de consommation du riz de marque SANA, 25% Thaï

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu a produit un communiqué le 3 décembre pour signaler que le riz de marque SANA, 25% Thaï est potentiellement impropre à la consommation.

« Ce produit serait de qualité douteuse et impropre à la consommation humaine et animale », peut-on lire dans le document. D’ores et déjà, fait savoir, le ministre du Commerce : « les services compétents de l’Etat sont instruits et mobilisés pour effectuer les vérifications techniques pouvant permettre de prendre toute mesure de précaution prévue par la loi. »

En attendant les résultats de ce contrôle et, dans le souci de prévenir tout danger que peut représenter sa consommation potentielle, il est demandé à la population de faire preuve de vigilance accrue.

Au Cameroun voisin, le gouvernement à travers son ministère du Commerce a ordonné le retrait du riz « Sana » sur le marché.