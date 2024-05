Tchad-Baccalauréat 2024 : le calendrier des examens connu

Il a été rendu public ce jeudi 16 mai 2024 par un arrêté conjoint du ministère de l’Enseignement Supérieur et le ministère de l’Éducation Nationale.

Les épreuves écrites et pratiques du baccalauréat session de juin se dérouleront du 24 au 29 juin 2024. Le calendrier des examens de baccalauréat de l’enseignement secondaire général et technique a été rendu public par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tom Erdimi et son collègue de l’Education nationale par délégation du pouvoir au Secrétaire d’État à l’Education Nationale.

Il est précisé que, ce calendrier est proposé par l’ONECS à travers la direction des Examens et Concours.