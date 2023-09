Tchad : création d’un Centre de recueil et d’enregistrement des données policières

Par décret n° 2278 du 18 août 2023, il est créé au Tchad, Centre de recueil et d’enregistrement des données policières (CREDOP). La structure sera logée au ministère en charge de la sécurité publique.

D’après les termes du décret, le centre est chargé de la gestion du système national d’information policière dénommé « Système d’information policière du Tchad » (SIPT). Sa mission est entre autres, de collecter, recenser, centraliser, sauvegarder, partager les données issues des contrôles et rechercher des personnes et des biens dans le cadre des missions de police administrative et judiciaire.

« Tous les fichiers automatisés du Centre, contenant des données à caractère personnel feront l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique, en conformité avec les dispositions de la Loi N° 007/PR/2015 du 10 février 2015 portant protection des données à caractère personnel. »

Le Centre regroupe en son sein le personnel de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomade du Tchad et de la Coordination de la Police Judicaire.

Bien que logé au sein du ministère en charge de la sécurité publique, c’est le ministère en charge de la justice qui assure le contrôle juridique et judiciaire