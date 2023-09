Tchad : création d’un comité pour faire l’état des lieux des ressources de la commission du Hadj

Un décret du 19 septembre 2023, crée un comité ad hoc pour faire un état des lieux des ressources financières et matérielles de la Commission permanente chargée de l’organisation du pèlerinage (Hadj et Oumra).

Le Comité ad hoc pour faire un état des lieux des ressources financières et matérielles de la Commission Permanente chargée de l’Organisation du Pèlerinage (Hadj et Oumra) est chargé d’évaluer et contrôler les ressources financières, les biens matériels et les créances qui figurent sur le bilan comptable au titre des avoirs de la Commission.

Ledit comité est constitué de six personnes.

Il est à préciser que la Commission permanente chargée de l’organisation du pèlerinage a été dissoute le 31 août dernier.