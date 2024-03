Tchad : démarrage des travaux du Forum sur la digitalisation de l’Enseignement supérieur

Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique Tom Erdimi a donné ce 05 mars, le coup d’envoi des travaux du Forum sur la digitalisation de l’Enseignement Supérieur.

Ce forum est Organisé par L’Université de N’Djamena et la plateforme Welma Éducation. La plateforme Welma Éducation est développée par des jeunes innovateurs africains basés en France. Elle facilite la gestion optimale de la scolarité, des examens et de tout ce qui est lié aux Ressources Humaines.

Présent à la cérémonie de lancement, le président de l’Université de N’Djamena, Pr Mahamat Saleh Dasoussa Hagar affirme que, cette plateforme fait émerger de nouvelles façons d’enseigner, d’apprendre, de travailler et d’innover en matière de pédagogie dans l’enseignement supérieur.

Pour le patron de l’Enseignement, le ministre Tom Erdimi, la digitalisation constitue aujourd’hui une énorme nécessité pour un enseignement supérieur compétitif et de qualité. Le ministre d’État d’ajouter que toute institution d’enseignement supérieur qui se veut moderne, innovante et attractive, se doit de se l’approprier, de s’y accommoder et de s’y adapter.

Le ministre en charge de l’enseignement invite les autres institutions d’enseignement supérieur à emboîter les pas de l’Université de N’Djamena dans la digitalisation de son système.