Tchad : des matériels de laboratoires remis au ministère de la Santé

C’est un don de l’institut de microbiologie de la Bundeswehr, réceptionné le 31 janvier 2024, par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim.

Dans les locaux de l’hôpital de l’amitié Tchad Chine, des matériels de laboratoires ont été offerts par les allemands de l’institut de microbiologie de la Bundeswehr.

Pour le ministre : « ces équipements des technologies de pointe pour l’analyse et la recherche, vont améliorer considérablement la capacité à répondre aux défis sanitaires auxquels est confronté le système de santé et permettront également d’effectuer des recherches plus approfondies, de surveiller plus efficacement les maladies et d’améliorer la qualité des soins offerts aux communautés a renchéri le ministre. »

Abdelmadjid Abderahim explique que ces kits sanitaires permettront de détecter et de diagnostiquer rapidement des maladies hautement pathogènes, comme le virus Ebola et d’autres agents pathogènes dangereux. Le ministre ajoute que ces laboratoires peuvent être transportés vers des régions éloignées pour être déployés sur le terrain en cas d’épidémies et permettront aux professionnels de santé de diagnostiquer rapidement des maladies hautement pathogènes aux conséquences potentiellement graves pour la santé et la sécurité des populations.

Dr Abdelmadjid Abderahim a précisé que le but du projet est de créer un réseau des laboratoires mobiles dans les pays du Sahel pour mieux répondre aux menaces biologiques et combattre plus efficacement les épidémies et l’apparition de nouvelles crises.