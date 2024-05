Tchad : des ministres nouvellement nommés prennent fonction

La secrétaire général du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, procède depuis le 28 mai 2024, à l’installation des ministres de la Vème République du Tchad.

Parmi les ministres déjà installés à leurs fonctions, on cite le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, ainsi que la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l’Économie et du Plan, Fatime Haram Acyl.

La ministre Secrétaire générale du gouvernement, Chargée de la Promotion du bilinguisme dans l’Administration et des Relations avec les Grandes institutions, a également installé, la nouvelle Secrétaire d’Etat aux Infrastructures, Chargée de l’Entretien Routier, Haoua Abdelkerim Ahmadaye. C’était en présence du ministre des Infrastructures, de Désenclavement et de l’Entretien Routier, Aziz Mahamat Saleh.

Le même jour, Idriss Saleh Bachar a pris fonction, à la tête du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable.

La ministre du Pétrole, du Mine et de la Géologie, Alixe Naimbaye, le ministre du Commerce et de l’industrie, Guibolo Fanga Mathieu et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djarma ont également obéi au rituel.

Ainsi que le nouveau ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Tom Erdimi et le Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche Scientifique et à la Formation Professionnelle, Abakar Moussa Kalle.

Ce 29 mai, le nouveau ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mahamadou Boukar et le secrétaire d’Etat à l’Education nationale, Maide Hamid Lony ont pris fonction.