Tchad : des prévisions prévoient l’augmentation des budgets de certains ministères

L’un des points débattu en Conseil extraordinaire des ministres du 8 novembre 2023, prévoit que projet de loi portant loi de Finances, focalise les dépenses additionnelles sont sur les secteurs prioritaires.

Pour cela, le conseil des ministres est favorable à l’interdiction des dépenses avant ordonnancement (DAO). D’après le compte rendu présenté par le ministre de la Communication, Aziz Mahamat Saleh, il est mentionné que : « de par son niveau de recettes prévisionnelles jamais égalé de plus de 2004 Milliards contre 1884 Milliards en 2023, contre des dépenses de l’ordre de 1935 Milliards.»

D’après le compte rendu, Une hausse de plus de 55 % du budget du ministère de la santé ; un accroissement de plus de 18% des budgets du ministère de l’éducation et de l’hydraulique. L’environnement voit son budget augmenté de 220% pour lutter efficacement contre le changement et le ministère de la justice voit son budget augmenté de 49%.

« Au titre de la solidarité, une augmentation de 11% du budget est faite et la Commission nationale d’accueil des réfugiés verra son budget augmenté de 400%; Une enveloppe supplémentaire de 5,5 milliards allouée pour la sécurité alimentaire.»

La culture voit son budget en hausse de 23 % pour la construction des centres de jeunes sur le tout le territoire et le secteur énergétique reste l’une des priorités du Gouvernement avec des budgets conséquents pour l’électrification des villes.