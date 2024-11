Tchad : discours du Premier ministre à l’ouverture du Forum Crans Montana

Le Premier ministre, chef du gouvernement, l’Ambassadeur Allah Maye Halina vient de prononcer son discours à l’ouverture du sommet Crans Montana à Genève. Un discours qui met en lumière plusieurs enjeux cruciaux pour la sécurité et le développement mondial.

Il a tout d’abord exprimé ses remerciements aux organisateurs tout en soulignant l’importance de ce forum pour l’humanité.

Devant les participants venus de tous les horizons, le Premier ministre Allah Maye Halina a déploré les nombreuses crises dans le monde, notamment celle en Ukraine, dont l’impact dévastateur sur la stabilité régionale et mondiale n’est plus à démontrer. Il appelle à une prise de conscience face aux conflits au Proche-Orient, notamment les actions de l’État d’Israël à Gaza et au Liban, et insiste sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat.

l’Ambassadeur Allah Maye Halina a également évoqué les défis sécuritaires dans le Sahel, mettant en avant la lutte du Tchad contre Boko Haram. Il a rappelé que le terrorisme est un défi transnational qui requiert une réponse collective, tout en déplorant le manque de collaboration de certains États et de la communauté internationale.

Pour finir, le Chef du Gouvernement a relié les questions de paix et de développement, affirmant qu’il n’y a pas de développement sans sécurité. Il met en avant les défis environnementaux que connaît le Tchad, notamment les inondations qui ont eu des conséquences dévastatrices sur la population, l’agriculture et le bétail, appelant à des stratégies durables pour gérer ces crises.

À travers ce discours, le Premier Ministre l’Ambassadeur Allah Maye Halina illustre sa préoccupation profonde et celle du Président de la République MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, pour la paix, la sécurité et le développement durable dans un contexte mondial marqué par des crises multiples.

Source : Primature