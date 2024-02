Tchad : évaluation des activités du Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement

Dans le cadre de ses activités de terrain, le ministre Mahamat Abdelkerim Hanno, a inspecté les différents services du Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement (FSE) le 21 février 2024.

Mahamat Abdelkerim Hanno, ministre en charge de l’Environnement a passé au peigne fin, les activités des différents services de la direction générale du Fonds Spécial en Faveur de l’Environnement (FSE). Avec les responsables de cette institution, le point sur le processus d’accréditation du FSE a été fait.

Interpellé à ce sujet, le directeur général du FSE, Idriss Lol Mahamat a fait le déroulé des difficultés que fonds rencontrent et qui freinent le processus d’accréditation. Il pointe du doigt : « le non décaissement des fonds du FSE logés au trésor public depuis ces dernières années est source du retard non seulement dans l’exécution des activités mais joue sur l’accréditation du FSE, car sans mener les activités de terrain, il serait difficile de répondre à tous les critères pour l’accréditation auprès des partenaires techniques. »

Or pour le ministre il est clair que, si le FSE est accrédité cela permettra de mobiliser des fonds auprès des partenaires pour soutenir les projets et autres programmes pour le bien-être de la population.

Le chef de département de l’Environnement invite l’équipe actuelle du FSE à se battre pour faire sortir leur institution de son état actuel et lui donner une nouvelle image.