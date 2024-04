Tchad : grève sèche et illimitée à la Société nationale de ciment

Après avoir observé une grève de trois jours avec service minimum du 30 mars au 1er avril, le personnel de la Société nationale de ciment (SONACIM), passe à la vitesse supérieure.

Ce mardi 02 avril 2024, les délégués du personnel de cette structure ont adressé à leur hiérarchie une correspondance annonçant le début d’une grève sèche et illimitée. Ils revendiquent, l’Immatriculation et la déclaration des employés à la CNPS ; les échelons et catégorisation ; les contrats des employés des services parc auto et quelques employés des ateliers ; le payement de salaires à temps ; la prise en charge sanitaire entre autres.

L’arrêt de travail de trois jours visait à pousser la direction générale à travailler dans ce sens, mais rien n’a été fait. A en croire la lettre cosignée le 02 avril 2024, par les délégués du personnel. « Malgré notre participation à une grève précédente avec service minimum, nous avons constaté un manque de volonté réelle de répondre à nos revendications légitimes. Nous avons pris cette décision difficile de passer à une grève sèche et illimitée, afin de faire entendre notre voix de manière plus légitime et d’obtenir des avancées concrètes dans les discussions en cours », peut-on lire dans le document.

Les grévistes déplorent une insatisfaction face à l’absence de progrès significatif dans les négociations avec la direction générale.