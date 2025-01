Tchad : installation du Comité technique de suivi des projets à la SNE

Le 21 janvier 2025 le Ministre de l’Eau et de l’Energie Passale Kanabe Marcelin a installé les membres du Comité Technique de Suivi des Projets à la Société Nationale d’Electricité (SNE).

Ce comité est composé des techniciens et ingénieurs du ministère, de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie Électrique et de la Société Nationale d’Electricité. Il a pour mission entre autres le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de tous les projets en exécution à la SNE et la proposition des solutions pour améliorer la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique au Tchad.

Pour le ministre, ce comité doit se déployer très rapidement sur le terrain pour superviser les projets en cours d’exécution afin de formuler des recommandations pertinentes pour leur finition dans le délai. Il poursuit en mettant l’accent sur les projets prioritaires en cours qui doivent renforcer dans un proche délai la production et la ligne de transport de la Société Nationale d’Electricité.