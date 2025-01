Tchad : Koulamallah reçoit l’envoyé spécial de la CEEAC

L’envoyé spécial du président de la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), dans le cadre du processus de transition au Tchad fait ses adieux.

Le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères, Abderaman Koulamallah, a accordé une audience le mardi 14 janvier, à Urbino José Gonçalves Botelho, Envoyé Spécial du Président de la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), dans le cadre du processus de transition au Tchad.

En fin de mission, le représentant de la CEEAC a saisi cette occasion pour faire ses adieux au chef de la diplomatie tchadienne. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple et les autorités tchadiennes pour l’hospitalité et le soutien reçus tout au long de son séjour. Botelho a également formulé ses vœux de paix, de stabilité et de prospérité pour l’avenir du Tchad.