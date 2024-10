Tchad : la Coalition qui a porté Mahamat Idriss Déby au pouvoir s’effondre

La dissolution de la coalition Pour un Tchad qui a porté le président Mahamat Idriss Déby à la tête de l’Etat a été actée le 21 octobre 2024, à l’issue d’une réunion de concertation.

Lors de la réunion avec les leaders des partis membres de l’alliance, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, a annoncé la rupture de la Coalition Pour Tchad Uni. Il a déclaré : « On ne crée pas un parti pour être un allié. »

Cette annonce a surpris et choqué les leaders des partis politiques membres de la coalition. Toutefois, ils prennent acte de la situation et se préparent à une aventure en solitaire. François Djekombé a réagi en affirmant : « Nous prenons acte ce soir de l’annonce du décès de la Coalition pour un Tchad Uni, qui était dans un état comateux et sous assistance respiratoire depuis quelques mois. » Djekombé a également précisé que le MPS a pris cette décision en raison du fait qu’il a refusé de former une alliance uniquement pour les élections locales, ce qui l’empêcherait de se présenter aux élections législatives et sénatoriales. « Je refuse que mon parti soit considéré comme un sous-parti », a-t-il ajouté.

Mahamat Zene Bada a justifié la rupture en soulignant que chaque parti politique devrait avoir son propre groupe parlementaire : « Là où il y a un siège, il n’y a pas d’alliance. Chacun a sa chance. Chacun va seul, et nous ramasserons les fruits à la fin. Nous allons nous retrouver à l’Assemblée nationale. »

Le président du parti Action Socialiste Tchadienne pour le Renouveau (ASTRE), Balthazar Alladoum Djarma, a également pris acte de la dissolution, déclarant : « La chorale est dissoute… fermons l’église. » Takilal N’dolassem a ajouté : « No panika ! Calma. Là où les autres ont peur d’aller, c’est là-bas que nous allons conquérir les choses… Jamais renoncer. »

En février 2024, plus de 200 partis politiques avaient formé une coalition avec le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) pour soutenir la candidature de Mahamat Idriss Déby à la présidentielle. Celui-ci a été élu président du Tchad avec 61 % des voix le 6 mai.