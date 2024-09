Tchad : la foudre tue 15 élèves dans une école coranique à Abéché

Dans la nuit du 4 au 5 septembre, des pluies torrentielles se sont abattues sur la province du Ouaddaï, dans le canton de Guerrie, village Tissil.

La délégation de l’Action sociale d’Abeché, signale la mort de 15 personnes et plusieurs blessées suite à la foudre qui a tragiquement frappé une école, dans la province du Ouaddaï, à 50 km d’Abéché, sur la route de Biltine.

Face à cette situation tragique, le premier ministre, chef du gouvernement, l’ambassadeur Allah-Maye Halina partage la douleur des familles éplorées et leur présente, au nom du gouvernement et en son nom propre, ses condoléances les plus attristées. Le chef du gouvernement rassure par ailleurs que les autorités locales sont mobilisées pour porter assistance et soutien aux victimes ainsi qu’à leurs proches.

Le premier ministre appelle à la solidarité envers ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette catastrophe.